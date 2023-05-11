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Коттеджи с видом на море в Неа-Палатия, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Политеа, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
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