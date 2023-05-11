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Коттеджи в Неа-Палатия, Греция

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17 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни
Оропос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
€ 285,000
Коттедж 6 спален в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
€ 300,000
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
Площадь 600 м²
€ 220,000
Коттедж 4 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 2 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 120,000
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 5 спален в Неа Политеа, Греция
Коттедж 5 спален
Неа Политеа, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Коттедж 1 комната в Неа Политеа, Греция
Коттедж 1 комната
Неа Политеа, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Политеа, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Политеа, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Коттедж 1 спальня в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
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