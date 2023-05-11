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Квартиры с видом на море в Неа-Палатия, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Скала Оропу, Греция
Квартира 1 комната
Скала Оропу, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 53,000
Квартира 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 136,000
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