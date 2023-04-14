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Купить вилла с видом на море в Неа-Муданья, Греция

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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
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