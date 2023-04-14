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Купить вилла в Неа-Муданья, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Вилла 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат 1 м²
€ 700,000
Код недвижимости: HPS2429 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 1.200.000. Это 1 к…
Вилла 6 спаленв Неа-Муданья, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Муданья, Греция
5 ванных комнат 600 м²
€ 4,000,000
Код недвижимости: HPS1383 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 4.000.000. Это 60…
Вилла 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Вилла 6 спаленв elaiones moudania, Греция
Вилла 6 спален
elaiones moudania, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
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