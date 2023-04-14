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Купить таунхаус в Неа-Муданья, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив elaiones moudania, Греция
Таунхаус 3 спальни
elaiones moudania, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 2 спальнив Portaria, Греция
Таунхаус 2 спальни
Portaria, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальнив elaiones moudania, Греция
Таунхаус 3 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
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