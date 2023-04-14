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Купить недвижимость с видом на горы в Неа-Муданья, Греция

6 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 5 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Вилла 6 спаленв elaiones moudania, Греция
Вилла 6 спален
elaiones moudania, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
Коттедж 4 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Таунхаус 3 спальнив elaiones moudania, Греция
Таунхаус 3 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
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