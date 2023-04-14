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Купить дом с бассейном в Неа-Муданья, Греция

5 объектов найдено
Дом 6 спаленв Неа-Муданья, Греция
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат 1 м² -1 Этаж
€ 700,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 1 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 264 м² -1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Вилла 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Коттедж 1 комнатав elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
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