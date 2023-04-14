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Купить дом с видом на море в Неа-Муданья, Греция

18 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Коттедж 5 комнатв Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Дом 6 спаленв Неа-Муданья, Греция
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 264 м² -1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Коттедж 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Вилла 2 спальнив Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Таунхаус 2 спальнив Portaria, Греция
Таунхаус 2 спальни
Portaria, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Коттедж 1 комнатав elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
Коттедж 4 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Таунхаус 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Коттедж 5 спаленв Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 6 спаленв Dionysiou, Греция
Коттедж 6 спален
Dionysiou, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 590,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальнив Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальнив elaiones moudania, Греция
Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 4 спальнив Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
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