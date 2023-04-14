Купить дом в Неа-Муданья, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Неа-Муданья
Дома
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Дом
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42 объекта найдено
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Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Дом 2 спальни
elaiones moudania, Греция
1 ванных комнат
82 м²
€ 195,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
76 м²
€ 140,000
Maisonetta расположен в комплексе напротив пляжа на 2-й линии к морю в конце тихой дачной де…
Дом 5 спален
Неа-Муданья, Греция
3 ванных комнат
170 м²
€ 260,000
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 1000 метра…
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 ванных комнат
370 м²
€ 720,000
Отдельно стоящий дом расположен в городе Неа Мудания в элитном районе Элеоноса, в 400 метрах…
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат
600 м²
-1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат
1 м²
-1 Этаж
€ 700,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 1 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат
264 м²
-1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 ванных комнат
220 м²
€ 300,000
Maisonetta находится на нашей окраине Неа Мудания, в 400 метрах от пляжа. Это идеальный выбо…
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 160,000
Maisonetta находится на пляже Паралия Дионисиу в 180 метрах от пляжа. Maisonetta состоит из …
Дом 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
83 м²
€ 200,000
Наш собственный проект! Без комиссии для агентства! Здание расположено в городе Неа Мудания …
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Вилла 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
1 ванных комнат
1 м²
€ 700,000
Код недвижимости: HPS2429 - Вилла на продажу в Moudania Nea Moudania за € 1.200.000. Это 1 к…
Вилла 6 спален
Неа-Муданья, Греция
5 ванных комнат
600 м²
€ 4,000,000
Код недвижимости: HPS1383 - Вилла на продажу в Moudania Nea Potidaia для € 4.000.000. Это 60…
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 210,000
Дом расположен в конце тихой дачи. Пляж Паралия Дионисиу в его продолжении называется Мури, …
Коттедж 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
Таунхаус 3 спальни
elaiones moudania, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Дом 4 спальни
elaiones moudania, Греция
3 ванных комнат
200 м²
€ 550,000
Неоклассическая вилла на первом этаже среди множества оливковых деревьев расположена в одной…
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 ванных комнат
315 м²
€ 350,000
This house is situated in the outskirts of Nea Moudania town and is only 5 minutes drive to…
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 ванных комнат
190 м²
€ 235,000
The house is located in the suburbs of Nea Moudania town 2 km from the center and 3 km from …
Дом 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
2 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Вилла расположена в тихом районе в пригороде Неа Муданья, в 2 км от ее центра. В доме 380 кв…
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
Таунхаус 2 спальни
Portaria, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
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