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Купить коттедж с бассейном в Неа-Муданья, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комнатав elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
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