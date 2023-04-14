Купить коттедж в Неа-Муданья, Греция

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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Неа-Муданья
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18 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 5 спален
Dionisiou Beach, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален
Dionysiou, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 590,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
Коттедж 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 4 спальни
Dionisiou Beach, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
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