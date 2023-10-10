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Квартиры с видом на море в Неа-Муданья, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€215,000
Realting.com
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