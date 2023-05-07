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Виллы в Неа-Миханьона, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Nea Kerasia, Греция
Вилла 5 спален
Nea Kerasia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
€ 1,500,000
Realting.com
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