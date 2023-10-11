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Жильё с бассейном в Неа-Миханьона, Греция

квартиры
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1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Nea Kerasia, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 5
Площадь 670 м²
Этаж -1
Код недвижимости: HPS3992 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Миханионе, Неа Миханиона, за 1 500 000 евро. …
€1,50 млн
Realting.com
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