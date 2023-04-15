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  6. Неа-Миханьона

Купить недвижимость с видом на море в Неа-Миханьона, Греция

16 объектов найдено
Коттедж 6 спаленв Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Миханьона, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 1 комнатав Nea Kerasia, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагается для продажи коттедж в г. Салоники раион Неа Mихaньона, 365 кв.м на участке площ…
Коттедж 1 комнатав Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
Коттедж 5 спаленв Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Миханьона, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 4 спальнив Nea Kerasia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Kerasia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 2 спальнив Nea Kerasia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kerasia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
Квартира 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Квартира 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 2 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Миханьона, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Миханьона, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Миханьона, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Коттедж 4 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Миханьона, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 2 спальнив Nea Kerasia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kerasia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Коттедж 3 спальнив Nea Kerasia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Kerasia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
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