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Купить коттедж с видом на горы в Неа-Миханьона, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 6 спаленв Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Миханьона, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 1 комнатав Nea Kerasia, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагается для продажи коттедж в г. Салоники раион Неа Mихaньона, 365 кв.м на участке площ…
Коттедж 1 комнатав Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
Коттедж 2 спальнив Nea Kerasia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kerasia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
Коттедж 3 спальнив Nea Kerasia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Kerasia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
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