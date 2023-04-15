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Купить квартиру с видом на море в Неа-Миханьона, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Квартира 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 2 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Миханьона, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Квартира 2 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Миханьона, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Квартира 2 спальнив Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Миханьона, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальнив Nea Kerasia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kerasia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
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