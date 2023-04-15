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Купить вилла с видом на горы в Неа-Макри, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Вилла 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Вилла 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
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