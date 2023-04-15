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Купить таунхаус в Неа-Макри, Греция

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9 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 268,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Таунхаус 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
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