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  6. Неа-Макри

Купить недвижимость с бассейном в Неа-Макри, Греция

6 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 147,000
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж со…
Вилла 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Вилла 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
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