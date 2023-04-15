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  6. Неа-Макри

Купить недвижимость с видом на море в Неа-Макри, Греция

29 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Неа-Макри, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 208,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Квартира 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 254,000
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 7 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Таунхаус 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 785,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 268,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 комнатав Неа-Макри, Греция
Вилла 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 147,000
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж со…
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается квартира площадью 86 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Вилла 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 8 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 спален
Неа-Макри, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Вилла 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Вилла 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 7 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Вилла 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Коттедж 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Таунхаус 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
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