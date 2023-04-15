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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Неа-Макри
Дома
Купить дом в Неа-Макри, Греция
Дом
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40 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 1 спальня
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
€ 350,000
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 1 спальня
Неа-Макри, Греция
1 ванных комнат
50 м²
€ 70,000
Код недвижимости: - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, Дом общей площади м2, на первом этаже Неа Макри. В …
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
Вилла 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Таунхаус 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 890,000
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 785,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 268,000
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Вилла 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 8 спален
Неа-Макри, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Вилла 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
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