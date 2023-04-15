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Купить коттедж с бассейном в Неа-Макри, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
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