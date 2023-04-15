Коттедж 5 спален Неа-Макри, Греция 8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,000,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…