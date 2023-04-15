Коттедж 4 спальни Неа-Макри, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 785,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…