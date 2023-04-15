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Купить коттедж в Неа-Макри, Греция

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24 объекта найдено
Коттедж 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 7 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 785,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 8 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 спален
Неа-Макри, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 7 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из 2 спальных ко…
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