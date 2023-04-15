Купить коттедж в Неа-Макри, Греция

Коттедж 6 спален Неа-Макри, Греция 8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 600,000

Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…