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Купить квартиру с бассейном в Неа-Макри, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 147,000
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж со…
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