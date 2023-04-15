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Купить квартиру в Неа-Макри, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Неа-Макри, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 208,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Квартира 3 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Макри, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 254,000
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 147,000
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж со…
Квартира 2 спальнив Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается квартира площадью 86 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
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