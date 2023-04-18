Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Kavala Prefecture
  6. Неа-Карвали

Купить недвижимость в Неа-Карвали, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 10 спаленв Сета, Греция
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 999,240
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Вилла 4 спальнив Греция, Греция
Вилла 4 спальни
Греция, Греция
2 ванных комнат 110 м²
€ 400,000
Этот просторный дом расположен в очень тихом районе на склоне холма в непосредственной близо…
Квартира 2 комнатыв Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 109,916
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый ком…
Квартира 3 спальнив Палиури, Греция
Квартира 3 спальни
Палиури, Греция
2 ванных комнат 100 м²
€ 189,382
Property Code: 3-554 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for €195.000. This 100 sq. m.…
Коттедж 1 комнатав Sisi, Греция
Коттедж 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 124,905
Продается 0-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Дом 6 спаленв Municipality of Athens, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Athens, Греция
406 м²
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальняв Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 1 спальня
Неа-Миханьона, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 69,947
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Квартира 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 102,922
Продается квартира площадью 35 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Вилла 5 спаленв Греция, Греция
Вилла 5 спален
Греция, Греция
4 ванных комнат 305 м²
€ 1,400,000
На окраине деревни Гувия мы предлагаем на продажу поместье площадью 305 квадратных метров. Р…
Дом 5 спаленв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 5 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
200 м²
€ 1,000,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж…
Дом 6 спаленв Македонии и Фракии, Греция
Дом 6 спален
Македонии и Фракии, Греция
8 Количество комнат 400 м²
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
Домв периферия Центральная Македония, Греция
Дом
периферия Центральная Македония, Греция
€ 550,000
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
Realting.com
Перейти