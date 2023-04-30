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Виллы с видом на горы в Неа-Каликратия, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
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