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Таунхаусы в Неа-Каликратия, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в oikismos geoponika, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 4 спальни в oikismos mpompoteika, Греция
Таунхаус 4 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 385,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
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