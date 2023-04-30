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Жильё с бассейном в Неа-Каликратия, Греция

9 объектов найдено
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
Дом 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Дом 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
4 Количество комнат 324 м² -1 Этаж
€ 320,000
Agios Pavlos ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 324 m2, 3 …
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Вилла 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
Коттедж 4 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 4 спальни
oikismos phoinikes, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 6 спален
oikismos phoinikes, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
Вилла 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных,…
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