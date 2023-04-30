Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Неа-Каликратия
  7. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Неа-Каликратия, Греция

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в Каливия, Греция
Дом 2 спальни
Каливия, Греция
1 ванных комнат
€ 230,000
Код недвижимости: 1476 - Дом для продажи в Тасос Агиос Георгиос для € 230.000. Это 180 кв. Д…
Дом 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 280,000
Код недвижимости: HPS1242 - Дом для продажи в Кассандра Неа Фокайя для € 280.000. Это 120 кв…
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Дом 6 спален в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Дом 6 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 000 м²
€ 1,400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 6 спальн…
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
5 Количество комнат 200 м² -1 Этаж
€ 750,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
Коттедж 1 комната в demos amphikleias - elateias, Греция
Коттедж 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 100 м²
€ 265,932
Код недвижимости: 4-792 - Мезонет на продажу в Паллини Пефкохори за € 310.000. Это 100 кв. м…
Дом 3 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 170 м²
€ 410,000
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Дом 5 спален в Македонии и Фракии, Греция
Дом 5 спален
Македонии и Фракии, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 1 комната в Афины, Греция
Коттедж 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 619,982
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 339 кв.м. на участке 405 кв.м. Коттедж состои…
Дом 3 спальни в Maza, Греция
Дом 3 спальни
Maza, Греция
2 ванных комнат
€ 455,000
Удивительная каменная вилла на продажу в Маза, Апокоронас, которую можно охарактеризовать ка…
Realting.com
Перейти