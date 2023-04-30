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Квартиры-студии в Неа-Каликратия, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Студия 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 23 м²
€ 47,000
Новое здание с апартаментами находится в 650 м от песчаного пляжа в Калликратии.  Есть 4 сту…
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