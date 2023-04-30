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Жильё с видом на море в Неа-Каликратия, Греция

30 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Шале 10 спален в Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
Квартира 4 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4 Количество комнат 270 м² -1 Этаж
€ 520,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 175,000
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Коттедж 3 спальни в oikismos geoponika, Греция
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 7 спален в oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Коттедж 2 спальни в oikismos mpompoteika, Греция
Коттедж 2 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 1 комната в oikismos kato galene, Греция
Квартира 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Вилла 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
Коттедж 2 спальни в oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 2 спальни
oikismos ampelakia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 4 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 4 спальни
oikismos phoinikes, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 6 спален
oikismos phoinikes, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 82 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Вилла 4 спальни в Agios Pavlos, Греция
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных,…
Квартира 2 спальни в oikismos kato galene, Греция
Квартира 2 спальни
oikismos kato galene, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Коттедж 4 спальни в oikismos geoponika, Греция
Коттедж 4 спальни
oikismos geoponika, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
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