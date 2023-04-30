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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Каликратия
Дома
Дома в Неа-Каликратия, Греция
Дом
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37 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 2
€ 135,000
Эти мезонеты расположены в пригороде деревни Калликратия, в 200 метрах от моря и в 650 метра…
Коттедж 5 спален
oikismos phoinikes, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат
370 м²
-1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
Дом 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
4 Количество комнат
324 м²
-1 Этаж
€ 320,000
Agios Pavlos ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 324 m2, 3 …
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат
140 м²
-1 Этаж
€ 350,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 140 m2, …
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
140 м²
€ 350,000
Код недвижимости: HPS3157 - Дом на продажу в Kallikrateia Nea Kallikrateia за € 350.000. Это…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 ванных комнат
140 м²
€ 350,000
Вилла расположена между деревнями Неа Калликратия и Неа Ираклия всего в 200 метрах от пляжа.…
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
2 ванных комнат
324 м²
€ 320,000
Property Code: HPS2554 - Villa FOR SALE in Kallikrateia Agios Pavlos for €320.000 . This 324…
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни
oikismos kato galene, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Таунхаус 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Коттедж 1 комната
oikismos geoponika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из гостиной, одно…
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Дом 6 спален
Неа-Каликратия, Греция
4 ванных комнат
349 м²
€ 700,000
Вилла расположена в окрестностях Калликратии, всего в 200 метрах от пляжа и имеет фантастиче…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
170 м²
€ 600,000
Эта вилла расположена на окраине деревни Неа Калликратейя и находится всего в 300 метрах от …
Дом 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 ванных комнат
150 м²
€ 450,000
Этот мезонетта расположен в комплексе напротив пляжа в 3 км от деревни Калликратия. Есть час…
Дом 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат
191 м²
€ 385,000
Дом расположен в окрестностях Калликратии всего в 200 метрах от пляжа и имеет вид на море. Т…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 230,000
The house is located 200 meters from the beach and 2 km from Nea Kallikratia village where t…
Дом 3 спальни
Agios Pavlos, Греция
1 ванных комнат
200 м²
€ 190,000
Дом расположен в пригороде деревни Неа Гония, в 8 км от популярной деревни Неа Калликратия и…
Дом 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 ванных комнат
300 м²
€ 600,000
Эта вилла расположена в районе Созополи, недалеко от деревни Калликратейя, в 1 км от живопис…
Коттедж 2 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 4 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 385,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Вилла 4 спальни
Agios Pavlos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спальн…
Коттедж 2 спальни
oikismos ampelakia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
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