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Коттеджи с бассейном в Неа-Каликратия, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 4 спальни
oikismos phoinikes, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 6 спален
oikismos phoinikes, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
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