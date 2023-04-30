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Коттеджи с видом на горы в Неа-Каликратия, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 7 спален в oikismos ampelakia, Греция
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 6 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 6 спален
oikismos phoinikes, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 4 спальни в oikismos geoponika, Греция
Коттедж 4 спальни
oikismos geoponika, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
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