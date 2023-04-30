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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Каликратия
Коттеджи
Коттеджи в Неа-Каликратия, Греция
Коттедж
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12 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
oikismos phoinikes, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 7 спален
oikismos ampelakia, Греция
9 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальни
oikismos kato galene, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Коттедж 1 комната
oikismos geoponika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 2 спальни
oikismos mpompoteika, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 2 спальни
oikismos ampelakia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 4 спальни
oikismos phoinikes, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален
oikismos phoinikes, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 3 спальни
oikismos geoponika, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
Коттедж 4 спальни
oikismos geoponika, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
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