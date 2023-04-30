Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Неа-Каликратия
  7. Квартиры

Квартиры с видом на море в Неа-Каликратия, Греция

Квартира В архив
Очистить
16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 4 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4 Количество комнат 270 м² -1 Этаж
€ 520,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 175,000
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 1 комната в oikismos kato galene, Греция
Квартира 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 82 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни в oikismos kato galene, Греция
Квартира 2 спальни
oikismos kato galene, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Realting.com
Перейти