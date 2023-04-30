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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Каликратия
Квартиры
Квартиры с видом на море в Неа-Каликратия, Греция
Квартира
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16 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4 Количество комнат
270 м²
-1 Этаж
€ 520,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 175,000
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 82 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 2 спальни
oikismos kato galene, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 275,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
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