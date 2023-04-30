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Квартиры с видом на горы в Неа-Каликратия, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и с…
Квартира 1 комната в oikismos kato galene, Греция
Квартира 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 48,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
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