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Квартиры в Неа-Каликратия, Греция

Квартира В архив
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49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 29 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 128,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 76,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 124,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 79 м²
€ 158,000
Property Code: HPS3908 - Apartment FOR SALE in Kallikrateia Center for €158.000 . This 79 sq…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 140,000
The building with apartments is located 900 meters from the sandy beach in Nea Kallikratia. …
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 36 м² 1/2 Этаж
€ 63,000
Эта квартира расположена в городе Калликратия, который очень популярен среди греческих и ино…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 49 м²
€ 105,000
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 55 м² 1/4 Этаж
€ 115,000
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 90 м²
€ 260,000
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира нах…
Квартира 4 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Каликратия, Греция
4 Количество комнат 270 м² -1 Этаж
€ 520,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 270…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 68 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
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