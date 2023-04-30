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  6. Неа-Каликратия

Жильё в Неа-Каликратия, Греция

86 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 29 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 67,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 128,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 76,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 124,000
Продается квартира площадью 59 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 87,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Каликратия, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 79 м²
€ 158,000
Property Code: HPS3908 - Apartment FOR SALE in Kallikrateia Center for €158.000 . This 79 sq…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 140,000
The building with apartments is located 900 meters from the sandy beach in Nea Kallikratia. …
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 3 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Квартира 1 спальня в oikismos ampelakia, Греция
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 2
€ 135,000
Эти мезонеты расположены в пригороде деревни Калликратия, в 200 метрах от моря и в 650 метра…
Коттедж 5 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 5 спален
oikismos phoinikes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 36 м² 1/2 Этаж
€ 63,000
Эта квартира расположена в городе Калликратия, который очень популярен среди греческих и ино…
Квартира 1 спальня в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 49 м²
€ 105,000
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
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