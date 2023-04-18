Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Волос
  6. Неа-Иония
  7. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в Неа-Иония, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 спаленв Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Realting.com
Перейти