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Купить квартиру в Неа-Иония, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 3 спальнив Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Realting.com
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