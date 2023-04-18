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Купить недвижимость в Неа-Иония, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Неа-Иония, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Иония, Греция
103 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Kentro 103 Sq.m., 2 Bed…
Квартира 3 спальнив Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на третьем этаже и…
Квартира 3 спальнив Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 103 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на втором этаже и …
Коттедж 6 спаленв Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
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