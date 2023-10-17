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Таунхаусы в Неа-Артаки, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€310,000
Realting.com
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