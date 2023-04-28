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Таунхаусы в Неа-Анхиалос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 10 спален в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
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