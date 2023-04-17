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Купить вилла с видом на море в периферийная единица Наксос, Греция

Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 1 комнатав Moutsouna, Греция
Вилла 1 комната
Moutsouna, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…

Параметры недвижимости в периферийная единица Наксос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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